وثق مقطع فيديو لحظة بكاء الممثل السوري الموالي لـ"نظام الأسد" باسم ياخور، بسبب خوفه، وذلك خلال استضافته في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "هذا أنا".
وأظهر الفيديو الذي نشره باسم ياخور على حسابه في انستجرام، بكاءه بعد سؤال من مقدمة البرنامج عن أحد المواقف؛ حيث رد عليها بقوله: "مظبوط عم تحكي بمشكلة فظيعة".
وأضاف "ياخور" في موقف آخر قائلًا: "أنا لليوم بخاف"، وذلك بعدما قالت مقدمة البرنامج: "اكتشفنا إن في كتير أشياء الجمهور ما يعرفها.. كتير من الناس الملهمين لما يُسألون يقولون هذا الشيء".
وتحدث باسم ياخور عن الأعمال الدرامية، قائلًا: "عم نقيم اليوم أعمال للأسف بطريقة الموضة"، بينما لفت باسم الانتباه عندما بدا متأثرًا أثناء الإجابة عن أسئلة مقدمة البرنامج.
جدير بالذكر أن "ياخور" أحد الممثلين الموالين لـ"نظام الأسد" وسبق أن نفى صحة انشقاقه عن النظام السوري عقب الثورة على غرار بعض الممثلين والمطربين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الممثل السوري الموالي لـ"نظام الأسد" باسم ياخور يبكي بشدة بسبب خوفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.