الممثل السوري الموالي لـ"نظام الأسد" باسم ياخور يبكي بشدة بسبب خوفه

وثق مقطع فيديو لحظة بكاء الممثل السوري الموالي لـ"نظام الأسد" باسم ياخور، بسبب خوفه، وذلك خلال استضافته في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "هذا أنا".

وأظهر الفيديو الذي نشره باسم ياخور على حسابه في انستجرام، بكاءه بعد سؤال من مقدمة البرنامج عن أحد المواقف؛ حيث رد عليها بقوله: "مظبوط عم تحكي بمشكلة فظيعة".

وأضاف "ياخور" في موقف آخر قائلًا: "أنا لليوم بخاف"، وذلك بعدما قالت مقدمة البرنامج: "اكتشفنا إن في كتير أشياء الجمهور ما يعرفها.. كتير من الناس الملهمين لما يُسألون يقولون هذا الشيء".

وتحدث باسم ياخور عن الأعمال الدرامية، قائلًا: "عم نقيم اليوم أعمال للأسف بطريقة الموضة"، بينما لفت باسم الانتباه عندما بدا متأثرًا أثناء الإجابة عن أسئلة مقدمة البرنامج.

جدير بالذكر أن "ياخور" أحد الممثلين الموالين لـ"نظام الأسد" وسبق أن نفى صحة انشقاقه عن النظام السوري عقب الثورة على غرار بعض الممثلين والمطربين.