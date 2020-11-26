افتتاح مستشفى إدلب الجامعي الأول من نوعه في الشمال السوري المحرر

قراءة افتتحت اليوم جامعة إدلب بالتنسيق مع حكومة الإنقاذ مستشفى إدلب الجامعي الأول من نوعه في الشمال السوري المحرر وسط حضور كبير من دكاترة ونشطاء ثوريين وأكادميين وتخلل الحفل كلمات متنوعة لبعض المسؤولين والدكاترة وكرمت إدارة الجامعة الكادر الطبي في مستشفى إدلب الجامعي

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