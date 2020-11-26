تطورات جديدة بقضية الناشطة نور الشلو في إدلب.. والكشف عن حقيقة صدور حكم إعدام بحقها

كشف "اتحاد إعلاميي حلب وريفها" عن تطورات جديدة في قضية الناشطة نور الشلو الموقوفة في إدلب من جانب "هيئة تحرير الشام"، وحقيقة صدور حكم بإعدامها.

وقال الاتحاد في بيان صحفي نشره على حسابه بموقع "فيسبوك": إن "الاتحاد برفقة عدد من الناشطين غير المنتمين له، وبالتنسـيق مع عدة جهات ومنظمات دولية، أجرى الأربعاء، زيارة للناشطة نور الشلو".

وأشار البيان إلى أن أعضاء الفريق الزائر تحدث مع "نور" وأكد أنها بصحة جيدة، ونفى بشكل قطعي صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول تورط "نور" في قضايا أخلاقية.

وأضاف: أنه لم يصدر أي حكم في قضيتها، حيث ما زال التحقيق في بعض النقاط الحساسة مستمرًا، وبالتالي صدور حكم الإعدام بحقها غير صحيح لافتًا إلى أن الاتحاد يعمل من أجل تحقيق العدالة في قضية "الشلو".

وأكد "اتحاد إعلاميي حلب وريفها" أن عائلة "نور" سـتقوم بزيارتها قريبًا، للاطلاع على أوضاعها، وما وصل إليه التحقيق في التهم الموجهة لها.

يذكر أن مكتب العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام" أوضح في بيان سابق أن قضية "الشلو" لا علاقة لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، مشددًا على ضرورة حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات وحماية حرية الرأي والتعبير في إطارها الثوري.