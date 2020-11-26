الموت يفجع الممثلة السورية الموالية لـ"نظام الأسد" سوزان نجم الدين

فجع الموت، اليوم الخميس، الممثلة السورية الموالية لـ"نظام الأسد"، سوزان نجم الدين، وذلك بوفاة زوجها سراج الدين أتاسي إثر تعرضه لسكتة قلبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت سوزان نجم الدين صورة لزوجها على إنستجرام، وكتبت معلقة: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا".

وأضافت: "فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي سراج الدين الأتاسي ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحًا.. رحمك الله يا أب الغوالي وأسكنك فسيح جنانه".

وكانت سوزان نجم الدين قد عانت لسنوات من ابتعادها عن زوجها وأبنائها وعدم رؤيتهم بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص منح تأشيرة الدخول والخروج للسوريين.

وحاليًا تحاول "سوزان" الحصول على تأشيرة استثنائية لدخول أمريكا أو جلب أولادها ليعيشوا معها، في محاولة لجمع شمل العائلة بعد رحيل زوجها.

وتزوجت سوزان نجم الدين من سراج الدين الأتاسي عام 1995، وأثمر زواجهما عن 4 أبناء هم سهير وسارة وحيان وحازم، وتعرضا للانفصال لفترة من الوقت، قبل أن يعودا إلى بعضهما، ليفرقهما الموت مرة أخرى.