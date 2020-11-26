بعد كورونا.. مرض خطير يتفشى في مناطق سيطرة الأسد

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي مرض خطير، في الآونة الأخيرة بين الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات نظام الأسد شرق سوريا.



وقال موقع "عين الفرات" نقلًا عن مصادر خاصة إن المراكز الصحية في مدينة دير الزور استقبلت عشرات الأشخاص المصابين بمرض اليرقان المعرف بـ"أبو صفار"، هذا الأمر جعل الأطباء يدقون ناقوس الخطر.



وأكد الموقع أن ارتفاع أعداد المصابين بهذا المرض أدى إلى شلل كامل لدى الطواقم الطبية نتيجة عدم توفر الأدوات الطبية والأدوية المطلوبة للعلاج، بالرغم من مناشدة الأطباء لمديرية الصحة التابعة للنظام بتدارك الوضع.



وذكر الموقع أن عدة أمراض أخرى أقل خطورة تفشت بين الأهالي في مناطق سيطرة نظام الأسد شرق سوريا، وذلك بسبب تعمد النظام إهمال وتهميش تلك المناطق.



يذكر أن الأهالي في مناطق سيطرة نظام الأسد يعانون من البطالة الفقر والتهميش بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا القاتل.

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