باحث سوري في ألمانيا يساهم في تطوير أهم لقاح حتى الآن ضد "كورونا"

ساهم باحث سوري من أصول فلسطينية في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، كانت قد أعلنت عنه شركة "Pfizer" الدوائية الألمانية مؤخرًا.
وبحسب مصادر إعلامية محلية فقد عمل الشاب نورس رحال مع فريق من الباحثين في ألمانيا على تطوير نظام يسمح بإيصال لقاح ضد فيروس "كورونا" إلى داخل الجسم عبر الجلد بدلًا من حقنه في العضلات.
وينحدر "رحال" البالغ من العمر 27 عاما من مدينة داريا بريف دمشق الغربي، وهو مولود لأب فلسطيني يعمل مهندسًا زراعيًا، وأم سورية تعمل كخبيرة اقتصادية.
وتخرج "رحال" من كلية الصيدلة في جامعة دمشق، وتحصل في العام 2018 على مقعد دراسي في ألمانيا، وشرع في درسة علوم النانو، وحصل على شهادة ماجستير بأعلى درجة من جامعة "كاسل" وسط ألمانيا.
يذكر ان "رحال" شارك في وقت سابق بتطوير أبحاث أدوية السرطان في معهد "ماكس بلانك"، وهو مرشح الآن لجائزة أفضل طالب دولي في جامعة "كاسل" الألمانية.
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