"الصومال أحسن".. طبيب بمناطق "نظام الأسد" يفجر فضيحة على الهواء تتعلق بالوضع المادي للأطباء (فيديو)

كشف الطبيب كمال عامر، في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس الأربعاء، على قناة "سما" الموالية، عن تردي الوضع المادي للأطباء في مناطق نظام الأسد.

وذكر "عامر" أن كثيرًا من الأطباء في مناطق النظام قرروا السفر إلى الصومال هربًا من الواقع المادي المزري الذي يعيشونه، مؤكدًا أن رواتب الأطباء في الصومال أعلى بكثير من رواتب الأطباء المتواجدين بمناطق النظام.

وقال "عامر": "في كتير من الأطباء زملائنا سافروا على الصومال..، الصومال إذا قارنت دخل الطبيب هون والراتب الي يعطى إلو بالصومال"، وأضاف بعد أن قاطعه المذيع: "ليس مزاحًا أنا بعرف أعداد لا بأس بها سافرت على الصومال.. يعني الطبيب.. ما بدناش نعطي أرقام... بس رواتبهم أحسن من الوضع المادي هون بكتير".

ونشر الإعلامي "فيصل القاسم" مقطع فيديو مجتزأ للتصريحات الجريئة التي أطلقها للدكتور "كمال عامر"، وعلق عليه قائلًا: ‏تحية لنقيب أطباء ‎سوريا الدكتور كمال عامر على صراحته ..قال أمس على التلفزيون السوري: هناك أطباء سوريون هاجروا إلى الصومال لأن الرواتب فيها أفضل بكثير من سوريا الاسد".

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد ترد في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية هذا الأمر دفع بالكثير من الأطباء والمهندسين ورجال الأعمال إلى الفرار من مناطق الأسد إلى أوروبا وتركيا ولبنان بحثًا عن حياة أحسن.