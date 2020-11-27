زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب دمشق

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات، منتصف الليلة الماضية، العاصمة السورية دمشق، وشعرت به معظم مدن وبلدات الريف الدمشقي.

ونقلت وكالة "سانا" الموالية عن "المركز الوطني للزلازل" أن الزلزال وقع الليلة الماضية عند الساعة الثانية عشرة وثمان دقائق، وأن مركزه يبعد 50 كيلو مترًا عن دمشق من جهة الشمال الشرقي، قرب مدينة جيرود.

وتحدث المركز عن وقوع هزات صغيرة وضعيفة خلال الثلاثة أيام الماضية، منوهًا إلى ضرورة مراقبة الوضع الزلزالي خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت إذاعة "شام إف إم" الموالية وقوع هزة ارتدادية على الحدود السورية اللبنانية بقوة 1.8 على مقياس ريختر وعمق 3.4 كيلو مترات.

وشهد الشمال السوري قبل شهر وقوع هزة أرضية قوتها 3.3 درجات على مقياس ريختر، مركزها قرية عين شيب جنوب غرب إدلب؛ شعر بها سكان إدلب وحلب.