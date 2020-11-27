بريطانيا تخصص ثكنات عسكرية للاجئين.. وتحذيرات من كارثة إنسانية

حذرت جمعيات ومنظمات إنسانية في بريطانية من تعرض اللاجئين والمهاجرين لكارثة إنسانية، بسبب قرار الحكومة احتجازهم في ثكنات عسكرية للجيش.

وقالت منظمات طبية من بينها "أطباء العالم" إن الحكومة البريطانية خصصت ثكنات عسكرية سابقًا لإيواء مئات طالبي اللجوء، مشيرة أنها لا تعد بيئة ملائمة للمهاجرين، لا سيما وأن معظمهم قد تعرضوا لصدمات عنيفة في بلدهم الأم أو على طريق الهجرة.

وأضافت أن هذه المنشآت تفتقر إلى خدمات الرعاية الصحية وأن ظروف الإقامة فيها لا تتماثل مع توصيات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعربت مجموعة المنظمات في رسالة إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن خوفها على الصحة الجسدية والنفسية التي يعيشها أكثر من 600 طالب لجوء في ثكنات ساحل كينت المقابل لفرنسا وثكنات بيمبروكشاير جنوب غرب البلاد.

وجاء في الرسالة "على الرغم من عدم تصنيف هذه المواقع كمراكز احتجاز، إلا أنها تحمل العديد من خصائص الاحتجاز وكأنها سجن مفتوح".

ونبهت الجمعيات من أن البيئة العسكرية التي تحيط بالمهاجرين تولد لديهم المزيد من الصعوبات والصدمات النفسية، لا سيما وأن غالبية طالبي اللجوء كانوا فروا من صراعات مسلحة، ومن غير المستبعد أن يكونوا قد عاشوا الاحتجاز في بيئات مماثلة في بلدانهم الأصلية.

وكانت الحكومة البريطانية خصصت ثكنات للجيش سابقًا، لتستقبل طالبي اللجوء ضمن ما يُعرف باسم "الإقامة الأولية"، وعادة ما تكون لفترة قصيرة قد تصل إلى 4 أسابيع، قبل أن يُنقلوا إلى أماكن إقامة طويلة الأمد.

ويذكر أنه منذ بداية العام الجاري، عبر أكثر من 7400 مهاجر بحر المانش انطلاقًا من ساحل شمال فرنسا، مقارنة بنحو 1800 في عام 2019 بأكمله، وفقًا للأرقام الرسمية.