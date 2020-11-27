الفنان الموالي بشار إسماعيل يصف الوضع في مناطق الأسد بحال "أهل الكهف"

وصف الفنان السوري الموالي، بشار اسماعيل، الوضع في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، بحال أهل الكهف.

وقال "اسماعيل" خلال منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الآن على قناة سما يعرض مسلسل يحكي عن واقع سوريا اليوم".

وأضاف الفنان الموالي أنه متأكد أنه ليس هناك من يشاهد المسلسل من السوريين داخل مناطق الأسد كونهم يتنعمون في ظلام الكهف.

وتناول الموالون المنشور عبر تعليقاتهم بكلام ساخر، حيث علق أحدهم: "قناة سما كل شهرين بيعرضوا مسلسل ضبو الشناتي.. يعني رسالة مضمنة يا بتهجو يا إما تحملو اللي راح يصير فيكن".

وعلق آخر: "مين بيتوقع إنو سوريا هيك كانت بالخمسينات وهيك صارت بعد 70 سنة ؟؟؟ كان راتب الموظف في تلك الأيام لعدة أشهر كافيًا ليشتري للفرد بيتًا ويدخر بعض المال بعد تأمين الاحتياجات الأساسية وكانت تنتشر وكالات السيارات العالمية في دمشق كأول مدينة في الشرق الأوسط وتجد إعلامًا حقيقيًا وصحافة حرة ماذا طرأ على سوريا حتى وصلنا لهده المرحلة من الدمار السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟".

وكتبت "إيلين عباس": "تمامًا لا غاز ولا هوا ويا ريت حدا يعبرنا ويرد علينا أو يرجعنا للعصر الحديث شي يوم واحد بس".

ويُعرف عن الفنان السوري الموالي بشار إسماعيل، أنه من أكثر الفنانين الموالين انتقادًا للأوضاع التي تشهدها سوريا في ظل الأزمات التي يعايشها الموالون تحت حكم الأسد.