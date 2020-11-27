قتلى وجرحى من ميليشيات إيران بغارات إسرائيلية شرقي سوريا

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن وقوع عدد من القتلى في صفوف الميليشيات التابعة لإيران، بضربات جوية نفّذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية شرقي سوريا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 19 عنصرًا من الميليشيات التابعة لإيران قتلوا جراء قصف جوي، يرجح أنه إسرائيلي، على مواقع شرقي البلاد.

وأضافت أن العناصر القتلى ينتمون إلى ميليشيات تحمل الجنسية الباكستانية وتعمل تحت قيادة الميليشيات الإيرانية.

وكان موقع "نهر ميديا" تحدث عن وقوع عدة غارات من طيران حربي مجهول، فجر أمس الخميس، استهدفت مواقع لمليشيا "زينبيون" بريف البوكمال.

وأشار الموقع إلى أنّ القصف تسبب بوقوع قتلى وجرحى من العناصر الباكستانيين، ومن بين القتلى قائد عسكري في الميليشيا المذكورة.

وتعاني الميليشيات الإيرانية المنتشرة شرقي سوريا من تعرضها لغارات مجهولة، بين الحين والآخر، تخلف قتلى وجرحى وأضرارًا مادية، وتعتمد الميليشيات هناك على خطط إعادة نشر وتموضع عناصرها تفاديًا لتحديد مواقعها.