زعيم "قسد" يقر بوجود الآلاف من ميليشيا "PKK" ضمن قواته في سوريا

أقر مظلوم العبدي، زعيم ميليشيا "قسد" بوجود مجموعات مقاتلة من حزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف على قوائم "الإرهاب" في تركيا، ضمن تشكيلات قواته شمال شرقي سوريا.

وخلال حديث له مع مجموعة الأزمات الدولية، أكد زعيم "قسد" أن آلاف المقاتلين من حزب العمال الكردستاني قاتلوا جنبًا إلى جنب مع قواته في سوريا.

وأضاف "عبدي" أن عناصر الحزب المذكور شاركوا بالقتال مع "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا وقتل منهم مئات المتطوعين وغادر آخرون وبقي قسم منهم.

ولفت القيادي في "قسد" إلى أن عناصر الحزب سينسحبوا من مناطق الشمال الشرقي من سوريا بشكل تدريجي دون جدول زمني وبوساطة أمريكية.

أما بخصوص الموقف من تركيا؛ فقد أوضح "عبدي" أن ميليشياته تتفهم أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة بخلاف الخطاب هي علاقات استراتيجية، ووفق ذلك فإن "قسد" باتت بحاجة إلى خفض التصعيد مع أنقرة لاستمرار الحماية الجوية الأمريكية لها، وهي مستعدة ومنفتحة على أي تفاهم مع تركيا.

يذكر أن تركيا تصنف "حزب العمال الكردستاني" على لوائح الإرهاب لديها، وتعتبر "وحدات الحماية الكردية" العماد الرئيسي لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" امتدادًا للحزب المحظور.