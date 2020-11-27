ألمانيا بصدد اتخاذ قرار صادم بشأن اللاجئين السوريين

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن سعيه لإلغاء الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، وينتهي بنهاية العام الحالي.



وقال "زيهوفر" في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الألمانية: "سأدعو إلى أن نفحص مستقبلًا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيًا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلًا من فرض حظر عام على الترحيل".



وبحسب وكالة "DW" فإن "زيهوفر" يقصد بالخطيرين أمنيًّا، الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم "إرهابي".



يشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية نشرت في شهر أيار/ مايو الماضي، تقريرًا عن الوضع في سوريا قالت فيه إن أجزاء من البلاد حيث انخفضت العمليات العسكرية، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات، في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق.



يذكر أن السلطات الألمانية فرضت الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.