أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن سعيه لإلغاء الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، وينتهي بنهاية العام الحالي.
وقال "زيهوفر" في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الألمانية: "سأدعو إلى أن نفحص مستقبلًا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيًا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلًا من فرض حظر عام على الترحيل".
وبحسب وكالة "DW" فإن "زيهوفر" يقصد بالخطيرين أمنيًّا، الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم "إرهابي".
يشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية نشرت في شهر أيار/ مايو الماضي، تقريرًا عن الوضع في سوريا قالت فيه إن أجزاء من البلاد حيث انخفضت العمليات العسكرية، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات، في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق.
يذكر أن السلطات الألمانية فرضت الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا بصدد اتخاذ قرار صادم بشأن اللاجئين السوريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.