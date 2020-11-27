"تحرير الشام" تفند اتهامات الأمم المتحدة بشأن قضية الناشطة "نور الشلو"

فندت "هيئة تحرير الشام" اتهامات بعض وسائل الإعلام ومنظمة الأمم المتحدة لها، بشأن قضية الناشطة الإعلامية "نور الشلو".
ونفى مسؤول التواصل بمكتب العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام"، تقي الدين عمر، خلال بيان حصلت "الدرر الشامية" على نسخة منه، ما روّجته عشرات الصفحات والجهات الإعلامية عن صدور حكم الإعدام بحق "الشلو".
وأضاف أن التحقيقات جارية وصولًا إلى القضاء والحكم بما يثبت أصولًا من أدلة واعترافات.
وأشار إلى أن زيارة وفد من النشطاء الإعلاميين للموقوفة المذكورة واطلاعهم على قضيتها دحض ما روّجته مواقع التواصل وبعض الجهات الحقوقية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وأوضح "عمر" أن الوفد سمع بشكل مباشر حيثيات القضايا التي أوقفت "الشلو" بسببها، والتي ثبتت باعترافها، وأن هناك قضايا لا تزال قيد التحقيق.
وسبق أن أعلن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة أن قضية "نور الشلو" لا علاقة لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، بل السبب في توقيفها هو قضايا وحقوق شخصية مرفوعة ضدها.
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