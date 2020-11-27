وقفة لنشطاء ثوريين في مدينة إدلب تحت عنوان "الائتلاف لا يمثل الثورة السورية"

قراءة نظّم الحراك الشعبي للثورة السورية على مدرج المشتل في مدينة إدلب، وقفة شعبية غاضبة تحت عنوان "الائتلاف لا يمثل الثورة السورية " تنديدًا بما تقوم به على الصعيد السياسي في حق تضحيات الشعب السوري الثائر.

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