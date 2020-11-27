إيرلندا تستقبل لاجئين سوريين جدد.. وتطلق تعهدًا مهمًا

كشفت موقع "Irish Times" عن وصول عدد من اللاجئين السوريين إلى إيرلندا الأسبوع الماضي بموجب قانون الحماية وإعادة التوطين.



وقال الموقع إن 160 لاجئا سوريا بينهم 90 طفلا وصلوا الأسبوع الماضي إلى إيرلندا في إطار التزام السلطات الإيرلندية باستقبال وتوطين عدد من اللاجئين المتواجدين في الأردن ولبنان.



وذكر الموقع أنه تم وضع اللاجئين السوريين فور وصولهم في فندق شمال العاصمة دبلن، من أجل إخضاعهم للحجر الصحي، ومن ثم يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال.



وأشار الموقع إلى أن اللاجئين السوريين سيبقون في مراكز الاستقبال مدة 4 أو 5 أشهر ليتم فيما بعد نقلهم إلى سكن مستأجر في جميع أنحاء إيرلندا.



يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في إيرلندا بلغ 2159 شخصًا بحسب إحصائية نشرت سنة 2018، حيث تعهدت السلطات الإيرلندية باستقبال أربعة آلاف لاجئ وطالب لجوء من البلدان المجاورة لسوريا.

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