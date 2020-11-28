رئيس المخابرات الأمريكية الجديد.. طالب بقصف الأسد ودائرته الضيقة

تداولت وسائل إعلام أجنبية تصريحات سابقة لـ"مايكل مورال" رئيس المخابرات الأمريكية "CIA" الجديد، الذي اختير ضمن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، حول سوريا.
وكان "مورال" قد طالب في هذه التصريحات بضرورة قصف مكاتب رئيس النظام بشار الأسد ودائرته الضيقة وطائراته الخاصة والحرس الجمهوري.
كما شدد على وجوب محاسبة روسيا وإيران بسبب تدخلهما في الحرب السورية، وإجبارهما على التوصل إلى حل ينهي الحرب.
يذكر أن أحد مستشاري حملة المرشح للرئاسة الأمريكية "جو بايدن" صرح في وقت سابق، بأن أمريكا أوروبا لن تدعما إعادة الإعمار في سوريا ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية.
يشار إلى أن عدة جهات دبلوماسية أمريكية أكدت بأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على نظام الأسد ستستمر حتى مع تولي "بايدن" الرئاسة.
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