دمشق.. هواية غريبة لشاب سوري تقوده إلى السجن

شهدت العاصمة السورية دمشق حادثة غريبة من نوعها، حيث واجه شاب سوري مصير السجن بعد أن شغف بفعلةٍ لطالما بذل وقته في سبيلها.

وذكرت أجهزة النظام الأمنية أنها ألقت القبض على شابٍ في منطقة القزاز بدمشق شغف بسرقة إطارات السيارات دون مس باقي جسم الآلية بأذى.

وبعد مراقبة الموقع من قبل الأجهزة الأمنية تم إلقاء القبض على الشاب بالجرم المشهود بعد أن قام بفك إطار إحدى السيارات.

واعترف الشاب، ابن العقد الثالث، أن لديه هوس بفك الإطارات وتجميعها في مكان مخصص بمنطقة دف الشوك في دمشق ووجد بعضها أيضاً في بيته.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وجمع أقوال من حوله من الأقارب والجيران تبين أنه مصاب منذ صغره باضطرابات نفسية، حيث كان يقوم منذ سنوات حياته الأولى بجمع الخردوات التي ليس لها فائدة.

الجدير ذكره أن مناطق سيطرة نظام الأسد تغص بمئات حالات السرقة نتيجة انتشار الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.