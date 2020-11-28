القضاء التركي يصدر قرارًا بحق لاجئ سوري عذّب زوجته بطريقة وحشية

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن القضاء التركي أصدر قرارًا بحق لاجئ سوري أقدم على تعذيب زوجته بطريقة وحشية.

وقالت المصادر إن القضاء التركي قبل لائحة اتهام بحق المدعو "إلياس.آ" الذي أقدم على تعذيب زوجته "مرفت.ن" بطريقة وحشية في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا.

وأضافت أن لائحة الاتهام تضمنت محاولة القتل والتعذيب باستخدام الجنزير والمفك والكماشة والعصي، بالإضافة سلب حرية الزوجة بالتهديد والخداع.

وذكرت المصادر أن المدعي العام طالب بسجن الجاني مدة 34 عامًا كعقوبة له على تعذيب ومحاولة قتل زوجته التي ارتبط بها عن طريق زواج عرفي.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني قام بعمل صادم حيث اتصل بصديقه ورئيسه في العمل وأراه صورة زوجته التي كانت منهكة جدًا وبدت عليها آثار التعذيب، متباهيًا بذلك.

وما لم يكن في حسبان الجاني أن صديقه التقط صورة لزوجته وأرسلها إلى الشرطة وأبلغهم بعملية التعذيب، فقامت الشرطة بمداهمة المكان وتحرير الزوجة التي كانت مكبلة، وألقت القبص على زوجها بعد أن حاول الهرب.