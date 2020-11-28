سر شحنة قادمة من الإمارات إلى بشار الأسد بإشراف ضاحي خلفان

كشف مصدر سوري عن سر شحنة وصلت إلى العاصمة السورية دمشق وقادمة من الإمارات إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، بإشراف ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وأوضح المصدر -بحسب موقع "الخليج أون لاين- أن الشحنة المحملة على الطائرة الإماراتية عبارة عن كمية ضخمة من العملة الصعبة (دولارات) قادمة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة من نوع "توبليف" التابعة للشركة السورية للطيران هبطت في مطار المزة العسكري بدمشق، ووذلك في إطار صفقة سرية بين الإمارات و"نظام الأسد".

وذكر المصدر أن شحنة الدولارات أرسلتها شقيقة بشار الأسد المقيمة في دبي؛ لدعم محاولات وقف نزيف الليرة أمام الدولار، بالتنسيق مع السلطات في أبوظبي.

وأكد أن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان هو الذي أشرف على نقل الأموال التي أرسلتها بشرى الأسد، والتي تسلمها حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول.

وختم المصدر بأنه "جرى نقل الأموال مباشرة من المطار إلى المصرف المركزي في ساحة "السبع بحرات" بدمشق تحت إشراف الحرس الجمهوري والمخابرات الجوية.