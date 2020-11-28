نانسي عجرم تخرج عن صمتها بشأن الحكم الصادم ضد زوجها في قضية الشاب السوري

خرجت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عن صمتها بشأن الحكم غير المتوقع والصادم ضد زوجها فادي الهاشم في قضية الشاب السوري محمد الموسى الذي قتل داخل منزلها.

ونفت "عجرم" ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها بين 15 و20 عامًا، في قضية قتل السوري في حادثة السرقة التي وقعت في منزلهما، وأن هذا الخبر عار من الصحة؛ وفقًا لموقع "في الفن".

من جانبه، قال غابي جورمانوس، محامي "الهاشم" أنهم "كانوا يتوقعون حكمًا بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيًا الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللاعقاب".

وكان قاضي التحقيق الأول في لبنان، نقولا منصور، اعتبر، أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصدًا المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة.

لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس.