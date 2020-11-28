مقتل 5 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة بـ"الباب" السورية

دوت الخليج :- قتل 5 مدنيين وجرح 18 آخرين، إثر تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا.
وأفاد مراسل الأناضول بأن هجوما بسيارة مفخخة وقع في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في منطقة عملية "درع الفرات".
وأسفر الهجوم عن مقتل 5 وإصابة 18 مدنيا، كما تسبب في احتراق عدد من السيارات، وإلحاق أضرار كبيرة في المباني المحيطة.
وعلى إثر الحادث هرعت فرق الإطفاء لإخماد الحريق الناتج عن التفجير، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، وسط توقعات بزيادة أعداد الضحايا.
وعقب إجرائها التحريات الأولى في مكان الانفجار، تشتبه السلطات الأمنية المحلية في مسؤولية تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عن الحادثة
ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، احتلاله منطقة "تل رفعت" شمال غربي "الباب".
ويستهدف التنظيم الإرهابي المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بشكل متكرر، انطلاقا من "تل رفعت".
الاناضول
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