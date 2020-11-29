قتلى باشتباك بين الميليشيات الإيرانية في دير الزور

وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعتين تابعتين لـ"لواء القدس" الفلسطيني المنضوي تحت سلطة قوات الأسد في مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

ووفق موقع "فرات بوست" فقد اقتتلت مجموعتان من "لواء القدس" على خلفية مشادة كلامية دارت بين عناصرهما، إثر قيام عنصر بإطلاق نار كثيف ضمن عرس لأحد عناصر الميليشيات الروسية.

وأدت الاشتباكات لمقتل عنصر وإصابة آخر بجروح خطيرة، تبع ذلك حدوث استنفارات بين الطرفين، إلا أن قيادات لدى النظام تدخلت لحل المشكلة.

من جهة أخرى، تعرضت نقطة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني في بادية الصالحية بريف البوكمال شرقي دير الزور لهجوم من قبل مجهولين.

وأكدت شبكة "عين الفرات" أن الهجوم وقع بالأسلحة الرشاشة وأدى لمقتل عنصرين من ميليشيا "زينبيون" الباكستانية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتسبب الهجوم بجرح عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية، بعض حالاتهم خطرة، تم إسعافهم إلى مشفى القدس بمدينة البوكمال التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.

ولفتت الشبكة إلى أن بعض الهجمات التي تتعرض لها الميليشيات الإيرانية في ريف البوكمال قد يكون وراءها ميليشيات موالية لروسيا وليس بالضرورة أن يكون تنظيم "الدولة" هو من نفذها.

وتعاني ميليشيات إيران في البوكمال وريفها من تعرضها لهجمات مجهولة تستنزف عناصرها وقدراتها المادية، كما تتعرض مواقعها، بين الحين والآخر، لقصف جوي مجهول؛ يُعتَقد وقوف إسرائيل وراء تنفيذه.