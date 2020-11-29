انخفاض عدد طلبات اللجوء في أوروبا.. والسوريون يتصدّرون القائمة

كشفت إحصائية حديثة عن انخفاض عدد طلبات اللجوء إلى أوروبا خلال العام الجاري فيما ظل السوريون يتصدّرون القائمة.

وأظهرت الإحصائية الصادرة عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) انخفاض طلبات اللجوء خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بنسبة 35٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأرجع المكتب الأوروبي السبب في التراجع إلى القيود المتعلقة بفيروس كورونا، بحسب موقع "مهاجر نيوز".

لكن طلبات اللجوء عادت لترتفع نسبيًا منذ شهر سبتمبر/أيلول، حيث ارتفعت الطلبات بنسبة 7٪ مقارنة بشهر أغسطس/آب. وتشمل البيانات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا.

وبحسب الأرقام، تم تقديم ما يقرب من 42800 طلب في دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول، مقارنة بأكثر من 40 ألفًا في أغسطس/آب وحوالي 65700 في يناير/كانون الثاني.

ووصلت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي منذ بداية عام 2020، إلى ما يناهز من 337830 ، أقل بكثير مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2019 (516555 طلبًا).

وبقي السوريون والأفغان والكولومبيون والفنزويليون والباكستانيون على رأس اللائحة في سبتمبر/أيلول، حيث شكلوا معًا 43 ٪ من إجمالي المتقدمين بطلبات اللجوء.