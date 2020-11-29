عمر رحمون: تركيا تجهز لشن حرب ضد "جيش الأسد" بشمال سوريا في هذا التوقيت

قال عضو "المصالحة الوطنية" التابعة لقاعدة حميميم الروسية، عمر رحمون، إن تركيا تجهز لشن حرب ضد قوات الأسد في الشمال السوري؛ مستشهدًا بإخلاء نقاط مراقبتها المحاصرة.

وأضاف "رحمون" -بحسب وكالة "سبوتنيك"-: "من يعرف تركيا وطريقة تفكيرها، يوقن أنها تسحب هذه النقاط، ليس التزاما بالاتفاقيات التي وقعت عليها في موسكو وآستانا وسوتشي".

وأردف بقوله: "بل بهدف إخلاء المناطق من النقاط التركية المحاصرة والتي قد تكون أوراق ضغط بيد جيش الأسد لاحقًا في حال قررت أنقرة شن معركة جديدة في الشمال".

وتابع "رحمون": "شاهدنا أمرين في الآونة الأخير هي سحب تركيا للنقاط وإعادة تموضعها في جبل الزاوية الذي تسيطر عليه مع الفصائل العسكرية المدعومة من قبلها".

وأكمل بقوله: "أما الأمر الثاني فهو إدخالها آليات ومعدات عسكرية جديدة من معبر (كفرلوسين) الذي يسيطر عليه تنظيما (هيئة تحرير الشام) و(فيلق الشام) الموالي للجيش التركي، إلى إدلب".

وختم "رحمون" بأن "كل هذه التحركات تؤكد أن تركيا لم تسحب هذه النقاط التزامًا بالاتفاقات، بل بهدف تفريغ الساحة وإفساح المجال لمعركة جديدة تتحضر لها في مرحلة ما بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".