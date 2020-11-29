مباراة كرة قدم تنتهي بكارثة في طرطوس

نشب شجار ،اليوم السبت ،بين مشجعين كرة قدم في أحد ملاعب محافظة طرطوس شمال غربي سوريا.



وقالت مصادر إعلامية موالية إن شجارًا نشب بين مشجعي فريقي جبلة والساحل، استخدم فيها المتشاجرون الحجارة والكراسي السكاكين والعصي.



وذكرت المصادر أن الشجار استمر لمدة 20 دقيقة مما اضطر أجهزة الأمن التابع لنظام الأسد للتدخل على وجه السرعة وفض الشجار بالقوة، مشيرة إلى وقوع إصابات خطرة في صفوف المتشاجرين.



وعبر موالون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم الشديد لهذه الحادثة واصفين الجهة التي اشعلت الشجار بأنها اخطر من تنظيم "داعش".



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وانتشار الفقر والبطالة.

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