السويد تعلن عن تقييم جديد يخص طالبي اللجوء السوريين

أعلنت مصلحة الهجرة في الحكومة السويدية عن إصدارها تقييمًا جديدًا بخصوص الوضع الأمني في سوريا لطالبي اللجوء السوريين.
وذكرت المصلحة أن نصف المحافظات السورية غير آمنة ولا يمكن العيش فيها مؤكدة أن كل شخص يقيم فيها حاليًا معرض للخطر.
وأضافت أن بقية المحافظات يوجد فيها بعض الصعوبات التي تعيق عودة الأشخاص إليها، وأنه يتوجب على الذين يتقدمون بطلب اللجوء إعطاء أسباب مقنعة أكثر من بقية المحافظة، لافتة إلى إمكانية إعطاءهم حق اللجوء ما عدى محافظة طرطوس.
وأشارت المصلحة إلى أن الأشخاص الذين لا يمتلكون أسباب لجوء كافية، بإمكانهم السفر عبر مطار دمشق الدولي.
وذكرت المصلحة أنها تأخذ بعين الاعتبار أن ديانة طالب اللجوء أو طائفته أو عرقه، قد يكون سببًا في تعرضه للمخاطر والصعوبات.
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