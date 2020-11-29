مذيع قناة ألمانية يضع الممثلة السورية سلاف فواخرجي في موقف حرج بسبب بشار الأسد

ظهرت الممثلة الموالية لـ"نظام الأسد"، سلاف فواخرجي، في برنامج "جعفر توك" على قناة "دويتشه فيله" الألمانية، وبدت مرتبكة أثناء الكلام عن "نظام الأسد".

وقالت "فواخرجي": إن "الحياة قبل عام 2011 كانت نوعا ما مثالية"، مضيفة: "أنا أدافع عن أماني.. أنا أحترم الرئيس، لكن لا أدافع عن شخص، أنا أدافع عن بلد أعيش فيه.. هذه بلدي وهذا حقي" -على حد تعبيرها-.

وادعت سلاف فواخرجي أن سبب ارتباكها هو إخلال مذيع البرنامج بالشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، مشيرة إلى أن الاتفاق كان يتضمن أن يركز اللقاء على الجوانب الفنية والاجتماعية، وليس الجانب السياسي.

وأكدت الممثلة الموالية أنها لا تريد الحديث عن الأوضاع في سوريا، زاعمة أن الموضوع صار قديمًا وعمره وصل إلى عشر سنوات.

وأصرت سلاف فواخرجي على وقوفها إلى جانب "نظام الأسد"، مدعية أن ميليشياته لم ترتكب أي مجزرة بحق المدنيين.

جدير بالذكر أن قناة "دويتشه فيله" ذكرت أنها تلقت انتقادات لاذعة من عدة جهات، بسبب استضافتها للممثلة الموالية والممجدة لنظام الأسد.