"سانا": عدوان إسرائيلي على منطقة جبل المانع في القنيطرة

دوت الخليج :- أفادت وكالة "سانا" السورية بأن منطقة جبل المانع في القنيطرة السورية تعرضت لعدوان إسرائيلي. وأضافت الوكالة أن العدوان استهدف محيط قرية رويحينة جنوب القنيطرة، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل. المصدر: "سانا"

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