ألمانيا تستعد لترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم

أكدت مصادر إعلامية ألمانية، أن السلطات الألمانية تستعد لترحيل قسم من اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها إلى بلادهم.

وذكرت الإذاعة الألمانية أن كتلة الاتحاد النيابية اقترحت ترحيل فئة من السوريين، وصفتهم بالمجرمين، إلى سوريا.

وأضافت أنه بالإمكان ترحيل السوريين الذين يشكل نظام الأسد تهديدًا على حياتهم إلى مناطق الشمال السوري الواقعة تحت نفوذ تركيا.

ويرى "فراي تورستن" نائب رئيس المجموعة المذكورة أن على ألمانيا التحقق فيما إذا كان بإمكانها ترحيل المهددين بالخطر إلى منطقة الشمال السوري.

فيما يرى حزب "الخضر" الألماني أن ترحيل السوريين مهما بلغ خطرهم مخالف للقوانين، وخصوصًا في ظل وجود تقارير تتحدث عن خطورة الوضع في سوريا، وأن الأخيرة لا زالت بلدًا غير آمن.

وسبق أن تحدث وزير الخارجية الألماني "هورست زيهوفر" عن إمكانية رفع الحظر عن ترحيل اللاجئين السوريين عمومًا، والخطرين منهم على وجه الخصوص.

وتستضيف ألمانيا نحو مليوني لاجئ حسب إحصاءات 2019، 41 بالمئة منهم من السوريين، وقد بدأ الحديث عن ترحيل السوريين بعد هجوم بالسلاح الأبيض وقع في ولاية "سكسونيا" الشهر الفائت، أدى لمقتل شخص وإصابة آخر، واعتقلت السلطات حينها شابًّا مشتبهًا به ادعت أنه سوري.