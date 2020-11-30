تكريم خطباء مساجد مدينة الدانا وما حولها من قبل مديرية أوقاف حلب والدانا

قراءة قامت مديرية أوقاف حلب والدانا وبالتعاون مع جمعية الوابل الصيب الخيرية بدعوة خطباء المساجد في منطقة الدانا وما حولها لتكريمهم. وتم تكريم ٣٧ خطيبًا على جهودهم التي بذلوها في الأيام الماضية.

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