تحركات مريبة لقادة عسكريين روس في ريف حماة

أجرى عدد من القادة العسكريين الروس تحركات مريبة، خلال اليومين الماضيين، في مدينتين بريف حماة وسط سوريا.

وأكد موقع "زمان الوصل" أن قائد القوات الروسية في سوريا "ألكسندر تشويكو" التقى مؤخراً بـ"نابل العبد الله"، قائد ميليشيا الدفاع الوطني التابع للنظام في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي.

وأضاف أن طائرة مروحية روسية نقلت المسؤول العسكري الروسي من مستعمرة "حميميم" إلى مزرعة يقيم فيها قائد الدفاع الوطني، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحماية آليات ومدرعات روسية.

كما حضر الاجتماع عن ميليشيات الأسد في مدينة محردة "سيمون الوكيل" وقادة ميليشيات آخرون من الطائفة المسيحية ضمن المدينتين المذكورتين.

وأشار المصدر إلى أن قائد الفرقة 25 في الجيش الروسي زار المدينتين والتقى بقياديي الدفاع الوطني فيهما، وبوجهاء من الطائفة المسيحية، وأجرى زيارة لمقام جرجس الخضر الواقع شمال مدينة محردة.

ولم يفصح المصدر عن سبب كل تلك الزيارات، أو طبيعة المباحثات؛ وما جرى خلال تلك الاجتماعات التي استمرت لعدة ساعات.

وتخص روسيا المدينتين المذكورتين وميليشياتها بعناية خاصة منذ بدء تدخلها في سوريا، وهو ما يظهر التمييز الديني والطائفي في تعامل موسكو مع الأطراف السورية، فروسيا التي شردت الأكثرية السنية خلال حرب لا هوادة فيها تسعى لكسب ود مدينتين صغيرتين شاركت ميليشياتهما الأسد في جرائمه بحق السوريين.