نشر الملياردير السوري ورجل الأعمال، رامي مخلوف، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"؛ منشورًا يتضمن أبياتًا ركيكة من الشعر تحدث فيها عن "الصبر".
وقال "مخلوف": "لمن أراد استمرار حياته.. فلا بد أن يصبر لحكم قدره.. بضع كلمات تلخص مجرى حياتنا"؛ حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا المنشور حمل إشارات تذلل جديدة لابن عمته بشار الأسد.
وأرفق "مخلوف" منشوره بصورة مكتوب عليها: "سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى ينظر الرحمن في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمر من الصبر".
وسخر نشطاء على مواقع التواصل من المنشور الذي نشره "مخلوف"، متسائلين باستهجان عن أي صبر يتحدث عنه شخص يملك المليارات، في الوقت الذي يقف فيه ملايين السوريين في طوابير على الخبز والوقود.
يذكر أن "نظام الأسد" يمر بأزمة اقتصادية خانقة جعلته يستولي على ثروات وأموال أقرب المقربين إليه ومن بينهم رامي مخلوف وذلك لتدعيم اقتصاده المنهار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي مخلوف يتذلل إلى بشار الأسد بأسلوب جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.