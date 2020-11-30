شاهد.. هدف عالمي للسوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي في مرمى الفيصلي

تداول مغردون في السعودية، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق تسجيل اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم نادي الأهلي السعودي هدفًا عالميًا.
وأظهر الفيديو الذي نشره حساب صحيفة "الرياضية" السعودية، عمر السومة وقد استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وراوغ بمهارة عالية مدافع نادي الفيصلي.
واستطاع "السومة" بعد مراوغة المدافع أكثر من مرة أن يسدد بقدمه اليسرى ركلة قوية على يسار حارس نادي الفيصلي، لتسكن في الشباك.
ويأتي هدف عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي والمنتخب السوري لكرة القدم في مباراته ضد الفيصلي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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