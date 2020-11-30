ولايات تركية توجه تعليمات جديدة للاجئين السوريين 

أصدرت عدة ولايات تركية تعليمات جديدة إلى اللاجئين السوريين بوجوب الانتقال إلى الولايات التي استخرجوا منها بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك".
وأبلغت عدد من الولايات التركية وخاصة الحدودية والسياحية منها، أبلغت السوريين بضرورة العودة إلى الولايات التي استخرجوا منها بطاقة "الكملك".
ويتوجب على الشخص الذي يعود إلى ولايته التوجه إلى مديرية الهجرة في حال طلبت منه ذلك، من أجل التوقيع والتأكيد على عودته وتواجده في ولايته الأصلية.
وفي حال تخلف الشخص ثلاث مرات عن التوقيع يتم إلغاء قيوده بشكل نهائي، مشيرًا إلى احتمالية سجنه إذا كان مطالبًا بالتوقيع بموجب قرار قضائي وتخلف 3 مرات.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3 مليون و624 ألف شخص سنة 2020 بزيادة 50 ألف لاجئ عن العام الفائت.
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