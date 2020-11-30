قراءة بدأ فصل الشتاء وبدأت معه حكايات ألم جديد تروى بين الخيام، ففي داخل كل خيمة تحاكي قصة معاناة كبيرة كانت أولى قطرات فصل الشتاء على أهل الخيام في الشمال السوري والذي يعيش نفس القصص منذ بداية النزوح، فالخيام مهترئة تتطوف على ساكنيها والبرد يفتك بتلك العائلات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصة معاناة تتكرر كل فصل جديد مع النازحين في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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