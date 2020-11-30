كمين لـ"تنظيم الدولة" يطيح بـ 20 عنصرًا من ميليشيات الأسد في بادية حمص

تعرضت ميليشيات نظام الأسد، اليوم الأحد، لكمين نصبه تنظيم الدولة في ريف حمص الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.



وقال التنظيم في بيان نشره على معرفاته الرسمية أن عددًا من عناصره تمكنوا من استدراج مجموعة من عناصر ميليشيات النظام إلى حقل ألغام بمحيط مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، الخاضع لسيطرة الأسد.



وأضاف أن هذا الكمين أسفر عن مقتل 20 عنصرًا من ميليشيات نظام الأسد بالإضافة إلى تدمير دبابتين كانتا برفقة العناصر.



وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن نظام الأسد أرسل مؤخرًا تعزيزات عسكرية إلى منطقة البادية الممتدة بين ريفي دير الزور والرقة، الخاضعة لسيطرته، بهدف تمشيطها من خلايا تنظيم "داعش".



يذكر أن روسيا ونظام الأسد وإيران تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في منطقة البادية السورية، بسبب الهجمات التي تنفذها خلايا تنظيم الدولة بشكل متكرر.

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