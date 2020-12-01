على خطى الاحتلال الإسرائيلي.. نظام الأسد يهدم منازل المدنيين في مدينة حماة

أوعز نظام الأسد إلى ميليشياته المحلية، بهدم عدد من منازل المدنيين في مدينة حماة وسط سوريا، في خطوة وصفها ناشطون بأنها مشابهة لما تقوم به إسرائيل من هدم منازل الفلسطينيين.

وشهدت المدينة موجة غضب واسعة بعد قرار محافظ النظام الجديد في حماة "محمد طارق كريشاني" بهدم خمسة أبنية سكنية بذريعة أنها مخالفة.

وذكرت مصادر محلية أنه بإيعاز من المحافظ المذكور قام مجلس مدينة حماة بالمباشرة بهدم خمسة أبنية في حي النقارنه، وأنه أحضر معدات هدم من آليات وعمال.

ونشرت صفحة "حماة مباشر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطعًا مصورًا لجولة قام بها محافظ حماة المذكور للإشراف المباشر على عمليات هدم الأبنية ومصادرة ومعدات معامل بلوك في الحي المذكور برفقة عناصر من قوات الأسد.

ولاقى الإجراء موجة غضب واسعة بين الموالين، حيث علق أحدهم: "روح طلاع عالخبز والمازوت والغاز هلا أحسن من هالبيوت المأويه العالم ماشاطرين غير بالخربان والتهديم محد شاطر بالاصلاح روح قلن من هون للخميس مابدي فرن ناقصو طحين ومازوت مابدي بيت ناقصو مازوت وغاز وكهربا متلك متل يلي قبلك".

وعلق آخر: "للأسف فرض السيطرة والشخصية عبتكون على حساب المواطن المعتر.... روح أمن خبز وكهربا وغاز ومي ومازوت هيك بتكون أثبتت وجودك والناس بتحبك وبتحترمك وأعتقد هي الأمور من أولويات عمل المحافظ المحافظه على الناس ما ينزتو بلشارع".

وكتب آخر: "هلأ هيك انحلت الازمة بنظرك والعالم اللي تشردت شومشانها في غاز ومازوت وكهربا هلأ هلأ بتأمنوهم لهالشعب اللي تحمل وصبر هيك بتكون اشتغلت للشعب والشعب بيدعيلك ياسيادتو للمحافظ".

الجدير بالذكر أن مدينة حماة شهدت دمارًا واسعًا، خلال حملة شنها نظام حافظ الأسد عليها في مطلع ثمانينات القرن الماضي، وقتل الآلاف من أبنائها، ليكمل ابنه "بشار" مسيرة الهدم خلال سنوات الثورة السورية ويهجر معظم سكانها ويستولي على أملاكهم.