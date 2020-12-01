الجيش التركي ينشئ قاعدة جديدة على تلة استراتيجية جنوبي إدلب

أنشأ الجيش التركي، صباح اليوم الاثنين، قاعدة عسكرية جديدة على إحدى التلال الاستراتيجية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وأكد مراسل شبكة "الدرر الشامية" في إدلب، أن القوات التركية استقدمت عددًا من المعدات والآليات العسكرية المتنوعة وباشرت ببناء تحصينات على تل بدران الاستراتيجي في بلدة كنصفرة جنوبي إدلب.

سبق ذلك قيام القوات التركية بجولة استطلاعية قبل ثلاثة أيام للموقع المذكور، القريب نسبيًّا من المناطق التي احتلتها قوات الأسد مؤخرًا، وعلى وجه الخصوص كفرنبل وحزارين والدار الكبيرة.

وسبق أن أنشأ الجيش التركي عدة قواعد عسكرية على الأطراف الجنوبية من جبل الزاوية؛ كان آخرها في منطقة قرب قرية رويحة، ونقطتين أخريين في بلدتي بليون والبارة.

وشهدت منطقة جبل الزاوية، خلال الفترة الأخيرة، تحركات مكثفة للجيش التركي تضمنت إقامة حزام عسكري محيط بمنطقة جبل الزاوية، بدءًا من أطرافه الغربية ومرورًا بجنوبه وجنوبه الشرقي، وذلك بعد سحب قواته من المناطق المحتلة من قِبل قوات الأسد خلال الحملات العسكرية الأخيرة.