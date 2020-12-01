"ديلي تلغراف" تكشف مفاجأة: الموساد ساعد ضابطًا في مخابرات الأسد على الهروب إلى أوروبا

فجرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية مفاجأة، بكشف صفقة قام بها الموساد الإسرائيلي، حينما قام بتهريب أحد أذرع نظام الأسد المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق السوريين إلى أوروبا.

وذكرت الصحيفة في تقرير حصري أن الموساد الإسرائيلي ساعد عميدًا في مخابرات الأسد؛ متهم بارتكاب جرائم إلى دولة النمسا.

وتحدث التقرير، الذي أعده "جاستن هاغلر" و"كامبل ماكديارميد" و"هنري صموئيل" و"بلاز سيسكو"، تحدث عن هروب العميد في مخابرات الأسد، خالد الحلبي، عبر الحدود التركية مع الرقة إلى تركيا ثم إلى فرنسا التي رفضت استقباله لخوفها من ارتباطه بارتكاب جرائم؛ ليستقر به المطاف في النمسا بمساعدة الموساد.

وأضاف التقرير أنه وبعد قيام وحدة جرائم الحرب الفرنسية ببدء تحقيق في قضية العميد المذكور اختفى فجأة، حيث جرى تهريبه من قبل عملاء الموساد إلى النمسا وحصل على اللجوء السياسي فيها.

وشغل الحلبي منصب مدير المخابرات في نظام الأسد بمدينة الرقة بين عامي 2009 و2013، وهو من المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم تعذيب وقتل وانتهاكات جنسية بحق السجناء، حسب تقرير الصحيفة.

ورأت الصحيفة أن أسباب منح مسؤول النظام اللجوء السياسي هو اعتقاد الجهات التي منحته ذلك أنه يستطيع لعب دور هام في مستقبل بلاده، كونه يعتبر "سمكة كبيرة"، بحسب مصدر قضائي فرنسي.

وأوضح التقرير أنه أعيد فتح ملف الحلبي في النمسا خلال الأسابيع الأخيرة، وخصوصًا طريقة حصوله على اللجوء السياسي وتهريبه من فرنسا.

وأردفت الصحيفة أن المذكور فر مع جمع من اللاجئين من الرقة بعد سقوطها بيد المعارضة إلى تركيا عام 2013، ثم وصل فرنسا عام 2014 بمساعدة المخابرات الفرنسية التي ظنت أنه صيد مهم وورقة في حال سقط الأسد.

لكن لخوف فرنسا من ملفات مرتبطة به ومتعلقة بارتكابه جرائم حرب تم رفض طلب لجوئه عام 2015، إلا أنه لم يتم طرح ترحيله إلى سوريا بسبب حالة الحرب فيها.

وبحسب المصدر القضائي الفرنسي فقد اتصل الحلبي، بعد رفض طلب لجوئه إلى فرنسا، بالموساد الذي اتصل بالمخابرات النمساوية فقبلت لجوءه لاعتقاد الموساد أنه سيلعب دورًا في مستقبل سوريا.

وقامت مفوضية العدالة والمحاسبة الدولية بتقديم إحاطة قانونية للنمسا في مطلع 2016، قدمت خلالها أدلة على تورطه بارتكاب جرائم.

وتشير الصحيفة إلى أن قضية الحلبي أثارت، بعد ظهورها في الإعلام، جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية النمساوية، حيث وصفه نواب بـ"مجرم الحرب" حينما ذكروه خلال سؤال موجه لوزير الداخلية النمساوي "كارل نهامر" وطالبوه بتوضيح فضيحة اللجوء التي تتعلق بالحلبي.

الجدير ذكره أن العديد من ضباط النظام وقادة أجهزته الأمنية من مرتكبي الجرائم بحق السوريين فروا خلال السنوات الأخيرة إلى أوروبا، وخصوصًا عبر ما يعرف بـ"لم الشمل"، ليلتحقوا برفعت الأسد كبير مجرمي نظام حافظ الأسد، في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية.