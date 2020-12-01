تحذيرات من زلزال مدمر في سوريا.. "هزة أرضية" قوية تضرب مدينة حماة

ضربت هزة أرضية قوية، اليوم الإثنين، وسط سوريا، في ظل تحذيرات من مختصين باحتمالية وقوع زالزال مدمر في المنطقة بسبب كثرة الهزات.
وأفاد "المركز الوطني للزلازل" في بيان على حسابه الرسمي بموقع "فيسوبك"، بأنه سجل هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وسط سوريات.
وأضاف المركز: أن الهزة كانت على عمق 5 كيلومترات وتبعد 27 كيلومترًا شمال شرق مدينة حماة، وحدثت في الساعة الرابعة إلا 13 دقيقة بعد ظهر اليوم الإثنين.
وكان أهالي عد من المحافظات السورية ذكروا أنهم شعروا بهزة أرضية، وجاءت التأكيدات من محافظات الساحل اللاذقية وطرطوس، ومحافظتي الداخل حمص وحماة.
يذكر أن البلاد شهدت، يوم الجمعة الماضي، هزة بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر وعمق 60 كيلومترًا وتبعد مسافة 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة جيرود.
وقبل ذلك بيوم أعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل هزة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، شمال شرق مدينة دمشق بحدود 51 كم وبعمق بنحو 8 كيلومترات.
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