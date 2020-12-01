سوريا.. شاب من سراقب أخطأ الطريق أثناء ذهابه إلى إدلب فوجد كارثة صادمة

أخطأ شاب سوري نازح من مدينة سراقب الطريق وهو ذاهب من ريف حلب الغربي إلى مدينة إدلب؛ حيث ضل الطريق ووجد كارثة صادمة في طريقه.

ووجد الشاب محمد خالد بكور، خلال ذهابه إلى إدلب على متن دراجته النارية "قوات الأسد" أمامه عندما سلك بالخطأ طريق منطقة الشيخ عقيل بريف حلب الغربي الواقعة تحت سيطرة "نظام الأسد".

ووقع الشاب السوري "البكور" في الأسر لدى "قوات الأسد" فور دخوله إلى مناطقهم، فيما لم يعرف مصيره ما إذا كان قد قتل أو تم وضعه داخل السجن.

وعبَّر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لظاهرة ترك الطرقات التي تؤدي إلى مناطق النظام مفتوحة، داعين إلى وجوب إغلاقها حتى لا تتكرر مأساة "البكور".

يذكر أن روسيا وميليشيات النظام وإيران شنوا نهاية العام الماضي حملة عسكرية على أرياف حماة وحلب وإدلب، وتسببوا تهجير ونزوح أكثر من مليون مدني باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا.