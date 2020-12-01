فيديو صادم.. شخص يرتدي زي داعش يتجول في مدينة إسلنر التركية

وثق مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية، لقطات صادمة لشخص يرتدي الزي الرسمي لـ"تنظيم داعش" ويتجول بكل حرية في مدينة إسلنر التركية.

وأظهر الفيديو الذي نشره النائب في البرلمان التركي، Murat Sarısaç، على حسابه بموقع "تويتر" الشخص الداعشي وهو يسير في الشارع ويشير بإصبعه إلى الكاميرة.

ويبدو أن الشخص الذي كان يرتدي زي تنظيم داعش لم يكن مسلحًا ولم تحتو سترته على أي أنواع من الرصاص أو القنابل، وقال: "تفضلوا معنا إلى محطة حافلات إسلنر".

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحالة الضبابية التي خلفها، لا سيما في ظل صمت الجهات الرسمية عن إصدار توضيح بشأن الواقعة.

ورجح مغردون أتراك أن يكون الشخص الذي يرتدي زي داعش أحد الممثلين، وقد يكون هناك مقطع تصوير لفيلم عن داعش وتركيا، فيما توقع آخرون أن يكون مشهورًا على يوتيوب.