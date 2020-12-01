شاهد.. طريقة استقبال "الأسد" في اللاذقية بعد خروجه من السجن

تداولت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين مقطع فيديو يظهر اطلاق نار كثيف فرحًا بخروج سليمان هلال الأسد أحد أقارب رئيس النظام السوري من السجن.

ودخل "سليمان" السجن إثر قتله للعقيد ركن حسان الشيخ، في مطلع شهر آب/أغسطس 2015، بسبب شجار دار بينهما حول أحقية المرور في أحد شوارع مدينة اللاذقية.

ودارت فصول هذه الحادثة عند دوار الأزهري في مدينة اللاذقية، حيث أطلق "سليمان" النار على العقيد أمام ولديه ليرديه قتيلًا.

تجدر الإشارة إلى أن "سليمان" يدير شبكة إجرامية مسلحة في مدينة اللاذقية، ارتكبت عدة جرائم قتل وخطف وابتزاز.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق بسبب انتشار المجموعات الإجرامية المسلحة التي تحظى بدعم جهات نافذة في النظام السوري.