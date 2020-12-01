نصرةً لرسول الله، مركز الهدى ينظم معرضًا في مدينة إدلب

قراءة نظم مركز الهدى الدعوي اليوم في مدينة إدلب معرضاً نصرةً لرسول الله وتخلل المعرض تصميمات مصورة منوعه نصرةً لرسول الله وعروضًا مرئية تحكي حياة النبي محمد وأصحابه والدفاع عن سنته وهديه ورد الحملات المغرضة التي تطعن في رسول الله وفي رسالته

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