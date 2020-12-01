"نظام الأسد" يسمح لميليشياته في سوريا باستهداف الإمارات ومصر

يسمح "نظام الأسد" لميليشياته المتواجدة في سوريا باستهداف الدول المجاورة له حتى حلفائه في مصر، وذلك عن طريق الحبوب المخدرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوى الأمن في ميناء دمياط ضبطت كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة داخل حاوية عبر ميناء دمياط البحري قادمة من سوريا.

وأوضحت الوزارة أن شحنة المخدرات كانت في طريقها إلى الإمارات، مشيرة إلى أن مشمولها المستندي "فلاتر مياه" باسم شركة "فاست ليون" للشحن ومقرها دبي.

وذكرت الوزارة أنه تم إخفاء حبوب الكبتاجون المخدرة في فلاتر الماء داخل الحاوية التي كان يوجد بها 20 طردًا بوزن 10 أطنان.

وعلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الحادثة بقولهم إن نظام الأسد يستهدف حليفه عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد بشحنات خطيرة، شكرًا لهم على ما قدموه له من خدمات.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة خلال شهر واحد، التي تضبط فيها السلطات المصرية شحنة مخدرات قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد.

يشار إلى أن ميليشيا "حزب الله" وبالاشتراك مع شخصيات مقربة من الأسد، تتخذ مناطق سيطرة النظام السوري منطلقًا لتهريب المخدرات نحو أوروبا ودول الخليج.