فراس طلاس" يكشف عن خلافات داخل قصر بشار الأسد يصعب ترقيعها

كشف رجل الأعمال السوري "فراس طلاس"، ابن وزير دفاع نظام الأسد السابق "مصطفى طلاس" عن وجود خلافات داخل قصر بشار الأسد الجمهوري في دمشق يصعب ترقيعها. وتساءل "طلاس" خلال منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن مدى قدرة الروس على ضبط الخلاف بين بشار وزوجته أسماء قائلاً: "هل يستطيع فارس كلاس ولينا كناية ترقيع الفتق الكبير في القرارات بين بشار الاسد واسماء ؟؟؟ هل يتدخل الروس لضبط الامور ؟؟ لا أعلم" . وأوضح ابن وزير الدفاع السوري الأسبق، من خلال تعليقه على منشوره، أن "فارس كلاس" مدير مكتب رئيس النظام وزوجته، بالإضافة إلى "لينا كناية" رئيسة لجنة المتابعة بالقصر الجمهوري يتلقون تعليمات متناقضة من بشار الأسد وزوجته وصلت لمرحلة يصعب ترقيعها. وسبق أن تحدث المعارض السوري "يحيى العريضي" لموقع "أورينت" عن وجود دعم استخباراتي قوي تلقته أسماء الأسد من بريطانيا، مؤكداً أن ظهورها الإعلامي الكثير خلال الفترة الماضية هو نتيجة لذلك الدعم، في إشارة إلى تهييئها لأمر ما. تجدر الإشارة إلى أن المعارض السوري "بسام جعارة" أكد أن مستشارة رئيس النظام "لونا الشبل" تشكل عقبةً أمام أسماء الأسد في طموحها لأن تكون رئيسة لسوريا.

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