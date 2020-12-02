صادم للموالين.. نظام الأسد يصدر قرارًا قوبل بغضب شعبي

أصدرت حكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، قرارًا شكّل صدمة كبيرة للموالين في مناطق سيطرة النظام، وقوبل بغضب ورفض شعبي.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير محروقات حلب "سائد البيك" أنه اعتبارًا من تاريخ اليوم سيتم تخفيض كمية المازوت المنزلي المخصص للعائلات.

وأضاف أن كمية الـ 200 لتر التي كانت مقررة للعائلات سيجري تخفيضها لتصبح 100 لتر فقط، مشيرًا أن القرار مركزي من دمشق وسيشمل جميع المحافظات.

ولاقى القرار رفضًا شعبيًّا، حيث علق أحد الموالين: "لا حدا يقبل اعترضوا شكلوا لجان وطالبو بتوزيع 200 و400 لان إذا قبلتوا بهالمية وغلاوة ستي مارح تشوفا غيرا ورح تعبو حر واللتر 500 وأكتر".

وعلق آخر: "والله الي استحوا ماتوا مابيكفي حتى الـ100 السنة الماضية راحت شو هالمسخرة مابيكفي الفقر والعجز والجوع كمان لازم نموت من البرد".

الجدير ذكره أن السوريين في مناطق سيطرة نظام الأسد يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة نتيجة الأزمة الخانقة في كافة مجالات الحياة، وعجز النظام عن تأمين حياة كريمة لهم في وقت يعيش المقربون منه برفاه وغنى.