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دماء في كل مكان وأشلاء متناثرة في الأزقة من ذاكرة الثورة في حلب

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دماء في كل مكان وأشلاء متناثرة في الأزقة اتفاقية كانت من المفترض أن تحول دون ذلك وذلك قبل 4 أعوام مضت في مثل هذا اليوم لكنها غريزة الغدر والخيانة التي تملكت نظام الأسد والاحتلال الروسي

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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