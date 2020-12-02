اغتصبها وحرقها بطريقة مقززة.. تفاصيل جريمة بحق شابة في حماة

كشفت مصادر موالية، عن تفاصيل قضية مقتل الشابة "هيا"، من قرية دير صليب بريف حماة، التي وجدت قبل أيام مقتولة ومحروقة الجثة في مبنى مهجور.

وذكرت المصادر أنه تم القبض على مرتكب الجريمة من قِبل أجهزة النظام الأمنية، واعترف أنه قام باغتصاب الشابة بعد استدراجها، ثم قتلها وحرقها بسكب البنزين فوق جثتها.

وأضافت أن القاتل اعترف بقيامه باستدراج الفتاة وذهبا سويةً، عن طريق دراجته النارية، إلى منزل قيد البناء، واغتصبها ثم أشعل النار بجثتها لإخفاء الأدلة حول جريمته.

ووقعت الجريمة بحق الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا وتدعى "هيا حبيب" في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، أي قبل تسعة أيام، في قرية "دير الصليب" بريف "مصياف" التابعة لمحافظة حماة.

وقبل أيام افتُضح أمر رجل من مدينة طرطوس أقدم على اغتصاب ابنته عدة مرات مستغلًا غياب أمها في لبنان عند أقربائها.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد جرائم قتل وخطف واغتصاب شبه يومية، نتيجة انتشار الانحلال الاخلاقي عبر المسلسلات السورية الهابطة والاختلاط بالميليشيات الإيرانية التي تنشر العادات الغريبة عن المجتمع السوري كزواج المتعة.